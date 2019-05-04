إسرائيل تغلق معابر غزة حتى إشعار آخر وسط تبادل التهديدات

هبة بريس - وكالات

هددت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” اليوم السبت إسرائيل “برّد أقسى وأكبر وأوسع” في حال استمرار تصعيدها في قطاع غزة. وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل اليوم في قطاع غزة لليوم الثاني وسط هجمات متبادلة من الجانبين.

وقررت إسرائيل اليوم السبت (الرابع من مايو 2019) إغلاق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر على خلفية حالة التوتر الراهنة مع الفصائل الفلسطينية. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية إنه تم إبلاغهم بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة معبر (إيرز/بيت حانون) الخاص بعبور الأفراد أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاقه يوم غد حتى إشعار آخر عدا عن السماح لسيارات الإسعاف والحالات المرضية. وكان المعبران مغلقان اليوم باعتباره إجازة رسمية لدى إسرائيل.

وأعلنت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أبلغت بإغلاق ساحل البحر قبالة قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

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