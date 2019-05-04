الناظور .. توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالناظور بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 04 ماي، من توقيف أربعة أشخاص بكل من مدينتي الناظور وسلوان وضواحيهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث الميداني المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من ضبط تسعة مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا مرشحين للهجرة السرية، بينما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز محرك للزوارق، وسيارتين، وهواتف محمولة، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومنظار للرؤية عن بعد، وجهاز للاتصال اللاسلكي، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، فضلا عن رصد كل الامتدادات المحتملة لأنشطة هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات الأمنية المتواصلة، تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

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