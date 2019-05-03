فكيك.. كاتبة الدولة للإسكان تعيد ترميم بعض قصور المدينة

هبة بريس : وجدة

في إطار تنزيل مضامين برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي، قامت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان رفقة عامل إقليم فكيك محمد ضرهم، يوم الجمعة 03 مايو الجاري على إعطاء الانطلاقة لإنجاز أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل قصر ازناقة الأشطر 1 و2 و3 الكائن بالجماعة الترابية لفكيك بغلاف مالي يناهز 5 مليون درهم.

وبنفس المناسبة، قامت كاتبة الدولة رفقة العامل والوفد المرافق لهما بزيارة لقصر المعيز حيث سيتم الوقوف على سير أشغال الترميم ورد الاعتبار المنجزة من طرف البرنامج داخل هذا القصر.

كما تمت زيارة مشاريع الأنشطة المدرة للدخل وتلك المتعلقة بتقوية القدرات المستفيدة من دعم برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب لفائدة التعاونيات والجمعيات العاملة داخل هذين القصرين.

و حضر هذا النشاط الوزاري كل من المدير الوطني لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب والمنسق الوطني للبرنامج والمديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة لجهة الشرق وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية والمجتمع المدني.

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