لفّ حزام حذاء حول عنقه .. انتحار سجن داخل سجن تطوان

هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي بتطوان، أن السجين (ن.ح) قد أقدم على الانتحار بلف حزام حذاء حول عنقه، وتثبيته في نافذة التهوية الخاصة بمرحاض الغرفة التي يقيم بها. وقد تم اكتشاف حالة الانتحار من طرف السجناء المقيمين بنفس الغرفة، وذلك حوالي الساعة السادسة صباحا.

وقد كان الهالك، يفيد بلاغ للادارة، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 شهرا صدرت في حقه ابتدائيا من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها، وحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمركية بدون تصريح ولا ترخيص، وحيازة دراجة نارية دون سند صحيح.

جدير بالذكر أنه قد تم إعلام أسرة السجين الراحل وإخبار السلطات القضائية المختصة، وفقا لما ينص عليه القانون.

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