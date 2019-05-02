صعقة كهربائية تودي بحياة طفل بجماعة سيدي المختار‎ بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس 2 ماي، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمسكنه العائلي بدوار “الصفية” التابع للجماعة الترابية اولاد المومنة قيادة سيدي المختار.

وبحسب مصادر موثوقة لهبة بريس، فالهالك المسمى قيد حياته “حمزة.خ”، تعرض لصعقة كهربائية مفاجئة، أثناء تواجده بغرفة داخل مسكن والديه، لحظة قيامه بلمس أحد أسلاك التيار المتردد، دون أن ينتبه لذلك، حيث فارق الحياة في الحين وأمام أنظار والدته.

هذا وقد انتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان رفقة عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسيدي المختار، من أجل الوقوف على الظروف المحيطة بالنازلة، وفتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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