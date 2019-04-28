عمال الإنعاش الوطني بوجدة يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية

احمد المساعد ـ هبة بريس

احتج اليوم الاحد 28 أبريل الجاري عمال وعاملات الانعاش الوطني داخل وخارج الادارات العمومية المنضوون تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أمام مقر ولاية الجهة الشرقية بوجدة للتنديد بظروف العمل التي وصفت بـ “المزرية والقاسية ”

وطالب الجميع بـ” تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مع احتساب الأقدمية، والمتجسدة في العمل المظني و الاجور الزهيدة التي يتلقونها والتي لا تتعدى 1500 درهم ”

وذكر العمال بـ ” عدم توفرهم على التغطية الصحية ” كمال طالبو بـ “تعويضهم عن الاشغال الشاقة ” و “ادماجهم كباقي مستخدمي او موظفي الادارات العمومية.

مؤكدين في نفس الوقت على تمسكهم بمطالبهم والاستمرار في برنامجهم النضالي الى حين الاستجابة لمطالبهم.

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