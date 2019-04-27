مواجهات بين الشرطة و“السترات الصفراء“ في باريس

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، باندلاع مواجهات بين الشرطة ومحتجين من حركة ”السترات الصفراء”، في العاصمة باريس.

وتوافد مئات المتظاهرين منذُ الصباح على باريس وعدد من المدن، في السبت الـ24 من الاحتجاجات المتواصلة، بحسب قناة ”فرانس إنفو“ المحلية.

ويوم أمس الجمعة، عبّر محتجون عن خيبة أملهم من استمرار الرئيس إيمانويل ماكرون في نهجه السياسي، ما اعتبروه ”خطأ فادحًا“ قد يؤدي إلى ”نتائج وخيمة“.

جاء ذلك وفق تصريحات نقلتها قناة ”فرانس 24“ المحلية، عن قادة الاحتجاجات التي انطلقت قبل 6 أشهر، لرفض زيادات في ضريبة الوقود.

وقال جيريمي كليمان، أحد قادة الاحتجاجات: ”من المؤكد أن الرئيس سمعنا وفهم مطالبنا، لكنه لم يستجب لها، كنا نتوجس من ذلك، وكنا على حق، لم يُعد الرئيس النظر في سياسته خلال العامين الماضيين حتى لو تحدث عنا“، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف أن ”الرد سيأتي بالتأكيد من الشارع بداية من السبت، مثل كل سبت منذُ 17 نوفمبر 2018، وسط مخاطر رد الفعل على تخييب الآمال، وتطلعات يصعب تحديدها“.

وأشار كليمان إلى أن ”المحتجين يرون أن الرئيس الفرنسي ليس لديه نية لتغيير سياسته، ويؤكدون إصرارهم على مواصلة الاحتجاج“.

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