وفاة عباسي مدني مؤسس “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” في الجزائر

هبة بريس - وكالات

توفي يوم الأربعاء 24 أبريل عباسي مدني مؤسس “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة في الجزائر، بأحد مستشفيات العاصمة القطرية الدوحة إثر مرض عضال.

ولد عباسي مدني في العام 1931 بمدينة سيدي عقبة في ولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التربية من بريطانيا.

وفي أكتوبر 1988 أسس عباسي مدني “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” إلى جانب كل من علي بلحاج والهاشمي سحنوني، وقد تصدرت في بداية التسعينيات نتائج الانتخابات البلدية ثم التشريعية، قبل أن يتوقف المسار الانتخابي.

وفي العام 1992 أصدرت محكمة عسكرية الحكم على مدني بالسجن 12 عاما بعد إدانته بـ”المساس بأمن الدولة” قبل أن يطلق سراحه في العام 1997 لأسباب صحية، وبقي رهن لإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه في العام 2004، ليغادر إلى الدوحة حيث توفي هناك.

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