في قضية إساءتها لمصر.. 5 عقوبات بانتظار شيرين عبد الوهاب

هبة بريس - وكالات

قال علاء سلامة، رئيس لجنة العمل وعضو لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، أن اللجنة اتخذت قرارها يوم الأحد الماضي في قضية إساءة الفنانة شيرين عبد الوهاب لمصر.

وأوضح في لقاء سريع ببرنامج “the insiderar” أنه سيتم انعقاد مجلس النقابة الأسبوع المقبل من أجل مناقشة قرار لجنة التحقيقات في القضية، والتصديق عليه.

وأشار إلى أن هناك خمس عقوبات يمكن أن تتعرض لها شيرين تبدأ بالإنذار ومن بعدها اللوم، أو غرامة مالية، أو وقف عن العمل لمدة لا تتعدى السنة، أو الشطب النهائي.

وفي ظل توقيفها عن العمل لمدة شهرين اثنين، أكد سلامة، أن شيرين غير مهددة بالشطب النهائي من النقابة، متابعا: “مقدرش احرم الجمهور من صوتها”.

من جهة ثانية، قامت شيرين بزيارة موقع تصوير المسلسل اللبناني “خمسة ونص”، لتصوير عدد من المشاهد بعد تسجيلها لتتر المسلسل المقرر عرضه في رمضان القادم.

ونشر صادق الصباح منتج المسلسل صورة لشيرين داخل موقع التصوير على حسابه الخاص بـ”تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “من كواليس تصوير شارة ‎(خمسة ونص) مع النجمة شيرين عبد الوهاب التي زارت موقع التصوير وصوّرت مَشاهدها بإشراف المخرج ‎فيليب أسمر. وغنت شيرين باللهجة اللبنانية، وتشاركنا رؤيتنا بأنّ الفن لا جنسية له، هو جسر تواصل ولغة محبة بلهجات عدّة. أما النجومية فتسلّق ووصول وثبات وروح تشعّ”.

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