انقلاب سيارة تقل جمهور الرجاء في طريق عودتهم من مراكش

هبة سبور – شفيق عنوري

انقلبت سيارة خفيفة تقل بعضا من أنصار الرجاء الرياضي، على الطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش والدار البيضاء، وذلك أثناء عودتهم من مشاهدة موقعة الديربي، التي جمعت فريقهم بغريمه التقليدي الوداد، برسم الجولة ال25 من البطولة الاحترافية.

وتعود أسباب الحادثة إلى فقدان السائق التحكم في المقود، الأمر الذي أدى إلى انقلاب السيارة على جنب الطريق، دون أن تسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وأصيب ركاب العربة ببعض الجروح التي لم تصل لدرجة الخطورة، ليتم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تعرضت السيارة لأضرار مادية كبيرة.

يشار إلى أن مباراة الديربي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

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