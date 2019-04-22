زوجة المهداوي :”إبنتي عوض الخروج للنزهة مع أصدقائها تخرج للمطالبة بسراح حبيب قلبها“

هبة بريس – الرباط

شاركت بشرى الخونشافي، زوجة الصحافي المعتقل حميد المهداوي، المحكوم بثلاث سنوات سجناً نافذة، خلال المسيرة التي نظمت صبيحة يوم الأحد بمدينة الرباط والتي تم فيها المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والصحافيين من بينهم الصحافيان حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين. بحسب اللافتات المرفوعة.

وكتبت زوجة الصحافي حميد المهداوي، تدوينة مؤثرة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، بعدما خرجت اليوم للمشاركة بالمسيرة رفقة ابنتها سلافة، مطالبتين بإطلاق سراح حميد المهداوي، الذي تم تنقيله مؤخراً من سجن عكاشة بالبيضاء إلى سجن تيفلت .

وكتبت بشرى الخونشافي قائلة :”من مسيرة 21 أبريل بالرباط رفقة رفيقتي الغالية صغيرتي سلافة والتي عوض أن تخرج في هذا السن وفي يوم عطلتها للنزهة رفقة أصدقائها تخرج للشارع للمطال بإطلاق سراح حبيب قلبها“.

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