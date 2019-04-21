فضيحة المنشطات تلاحق بدر هاري ورابطة “غلوري” توقفه

هبة بريس - وكالات

كشفت رابطة غلوري للكيك بوكسينغ إيقاف الملاكم المغربي بدر هاري لمدة 19 شهراً، وذلك بعد “ثبوت مخالفته للقواعد الخاصة بالمنشطات والمواد المحظورة للرياضيين”.

ونشر الموقع الرسمي لرابطة غلوري بلاغا جاء فيه أن المغربي بدر هاري ثبت تناوله موادا محظورة، جراء الاختبارات التي خضع لها على هامش مواجهته للهولندي هيسدي جرجيس، ضمن “غلوري 51” بروتردام.

وكان هاري قد تفوق في تلك المواجهة على جرجيس بالنقاط، مُسجلا عودته القوية لمزاولة الرياضية، عقب قضاء لعقوبة سجنية بالديار الهولندية.

وبالإضافة إلى هاري، أوقفت “رابطة غلوري” ثلاثة مصارعين آخرين؛ هم البرازيلي أرييل ماشادو والكرواتي ملادين بريستوفاتش ثم الهولندي جيرجيس.

وتسري عقوبة الإيقاف التي تعرض لها هاري من وقت اكتشاف إيجابية الاختبارات التي خضع لها المغربي، أي من السابع من شهر ماي من سنة 2018

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