نجاح الدورة الخامسة لحملة النظافة بالبيضاء ورؤساء مقاطعات يختارون ”التعنث“

هبة. بريس – الدار البيضاء

كشف رئيس جمعية مغارية ونفتخر، شعبيب شبيلي، عن تفاصيل حملة النظافة التي نظمتها جمعيته الأسبوع الماضي، بمشاركة مجموعة من المقاطعات التي استجابت للدعوة، بينما اختار البعض التكبر والتعالي عوض المساهمة وعلى رأسهم رئيس مقاطعة ابن مسيك محمد جودار، الذي بلغ به الحد لمهاجمة رئيس الجمعية واصفا إياه ب ”البرهوش“.

وقال شعيب عبر تدوينة فايسبوكية نشرها بحر الأسبوع الحالي، :”في يوم واحد تم تنظيف 8 الأحياء على مستوى 8 العمالات بمدينة الدار البيضاء بمشاركة الآلاف المتطوعين هدفنا ترسيخ تقافة النظافة الشباب ديال الجمعية تقاتلو باش قدرنا نوفرو الوسائل لوجيستيكية …أكتر من 4 اشهر ديال التحظيرات باش قدرنا نختاروالأحياء المستهدفة و التنسيق مع السلطات و المقاطعات الجماعية والساكنة دفع الطلبات والاخبارات والتنسيق مع الاعلام“.

وأضاف شعيب الشبلي، مقدما الشكر الكبير للمقاطعات التي ساهمت في حملة النظافة هاته، وهي مقاطعات أنفا و الفداء و البرنوصي والحي المحمدي و الحي الحسني و عين الشق، حيث قال

:”شكرا لكل المقاطعات الجماعية لي تفاعلات بشكل إيجابي مع المبادرة وكتشجع الشباب على هاد المبادرات النبيلة هما وفرو 50% واحنا كجمعية بالمساهمات ديال المتطوعين والمتعاطفين وفرنا 50% من اجل إنجاح النشاط …شكرا مقاطعة انفا ومقاطعة الفذاء ومقاطعة البرنوصي ومقاطعة الحي المحمدي ومقاطعة الحي الحسني ومقاطعة عين الشق“.

واستسرل شعيب في تدوينته، بأسف كبير بعض سلوكات رؤساء الجماعات وعلى رأسهم رئيس مقاطعة ابن مسيك، محمد جودار، قائلا :“ لكن مع الاسف مقاطعة ابن مسيك واعدونا باش يخدمو معنا في الحملة حتى بقات أسبوع لنشاط وتواصل مع السيد جديل (رئيس قسم بمقاطعة بن مسيك ) وقال ليا انه ميقدرش يوفر لينا المطلوب رغم انه اكتر من 3 اشهر ديال التنسيق (خواو بينا في اخر لحظة)

وحاولت نتواصل مع السيد جودار(رئيس المقاطعة) باش نشرح ليه اشنو وقع لكن لم انجح في التواصل معاهفقط مرة وحدة لي جاوبني في الهاتف لكن ماكملناش الكلام ومن بعد مابقاش تيجاوبني

انا كتبت اشنو وقع لينا معاهم في حائطي الفيسبوكي لانه الفيسبوك هي البلاصا لي كنعبرو فيها “.

واسترسل بالكشف عن لفظ جودار بكلمة خطيرة لسياسي من المفترض فيه مساعدة الشباب والمبادرات الشابة عوض قمعها ومهاجمتها، حيث قال :”

‎بقات 4 ايام على النشاط ورغم كل شيء مشا شباب الجمعية (تنسيقية السباتة) باش يقنعو رئيس المقاطعة السيد جودار باش يخدمو معنا في حملة النظافة فكان الرد ديالو ليهم مني عرفهم انهم من جمعية مغاربة ونفتخر

(واش انتما لي عندكم داك الرئيس؟ مايصلاحش يكون رئيس الجمعية وبرهوش على داك الإعلان لي لاح في الفيسبوك وأنني متكلمتش مزيان مع السيد جديل في الهاتف (رغم انني ما عايرتو ما سبيتو )وقال ليهم قولو ليه يجري طوالك و مغنقدرش نعطيكم الصباغة لي طالبين وكون كانت جمعية اخرى كون عطيتكم)“

ووجه الشبلي رسالته لرئيس مقاطعة ابن مسيك قائلا :”شوف السيدي جودار احنا ماشي في حرب او خصوم سياسيين …احنا شباب مغربي عندنا غيرة على بلادنا خلاتنا ناخدو من وقتنا و فلوسنا وجهدنا باش نمارسو العمل التطوعي …وبغينا نشوفو كازا مدينة نقية …ورغم سوء الفهم لي وقع مع السيد جديل (رئيس قسم) حاولت نتواصل معاك (جودار رئيس المقاطعة)بحسن النسية باش تلقى لينا الحل

خصوصا اننا كنسمعو عليك رجل طيب وكتساعد مع الشباب ولكن طريقة كلامك معايا و الكلام لي قلتي في حقي (و كلمة برهوش) تتبث العكس

حشومة يكون التعامل ديالك معنا فحال هكا اشنو درنا ليك؟ عايرناكم؟ قللنا من احترامنا عليكم؟ انتما لي واعدتونا ولمدة 3 اشهر وامام السيد الكاتب العام لعمالة بن مسيك انكم غادي تخدمو معنا في النشاط البيئي“.

واسترسل :”كان كيمثلكم السيد جديل رئيس قسم ومني بقات أسبوع فقط خويتو بينا وقلتي ليا ماعندناش داكشي لي طالبين ومني قلت ليك ماعنديش منين نجيبو وهادشي لي درتو لينا غنكتبوه في الفيسبوك …قال ليا سي جديل (مضيعش ليا وقتي وقطع عليا الهاتف ماشي حشومة؟

ولكن رغم كلشي تقاتلنا باش قدرنا نوفرو داكشي لي خصنا واشتغلنا على تراب مقاطعة ابن مسيك

على العموم الحملة دازت مزيانا وقدرنا نوصلو رسالتنا“.

كما وجه شعيب الشبيلي الشكر لمجلس مدينة الدار البيضاء على تفاعله مع المبادرة ، :”منساش نشكر مجلس المدينة (قسم النظافة ) لي في اخر لحظة تفاعلو بشكل إيجابي مع المبادرة

مكانش دعم مادي او لوجيستيكي فقط شويا الصباغة لان الوقت كان قرب لكن موقف جميل وتفاعل يشكر عليه من طرف السيد الحدادي

شكرا لشركات النظافة لانها كانت معنا في الميدان وشكرا للمقاطعات الجماعية لي ذكرت في الاول

وان شاء الله الدورة السادسة غتكون شي حاجة الطوب تحت شعار بيك وبيا كازا تبقى نقيا “.