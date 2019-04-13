اسبانيا تعتقل مغربيا بموجب مذكرة بحث على الصعيد الأوربي

هبة بريس - متابعة

اوقفت الشرطة الإسبانية بألميريا، مهاجرا مغربيا، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الأوربي، وذلك بعد تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

وقد جرى حسب ذات المصادر إخضاع الموقوف المغربي للإجراء ات الروتينية، بميناء ألميريا ليتبين أن المعني بالأمر موضوع مذكرة بحث في قضية للاتجار بالمخدرات.

وقد اصدرت في حق المهاجر مذكرة بحث بعد أن تمت إدانته من لدن محكمة شارلروا البلجيكية غيابيا بـ 15 سنة سجنا، لتورطه في شبكة للاتجار في الكوكايين و بالهيروين.

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