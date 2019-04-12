الهلال الاحمز بمراكش يوقع اتفاقية شراكة مع مركز النجاح والتنمية

ضاهر محمد – مراكش

بناء على تكامل أهدافهما الساعية إلى التكوين وتعزيز قدرات الشباب بمختلف شرائحهم، و تفعيلا لمجموعة من المبادئ والأهداف التي تشكل الأرضية الصلبة التي تقوم عليها هذه الاتفاقية بين الهلال الأحمر المغربي بولاية مراكش و مركز النجاح و التنمية – المغرب – ، بحيث يسعيان من خلالها إلى تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع وجعلها قابلة للتطبيق بواسطة مشاريع و برامج تتلاءم مع حاجيات الفئات المستهدفة، وتستجيب لمتطلبات مجتمع يتغير بشكل مستمر.

وعلى أساس المشترك بين المؤسستين فقد تمت يومه الجمعة 12 أبريل 2019 خلال فعاليات افتتاح جامعة النجاح الربيعية توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون و التي تهدف إلى :

أولا: العمل على تنظيم لقاءات تكوينية ودورات تدريبية مشتركة

ثانيا: تبادل الخبرات في كافة الميادين ذات الصلة بمجال اشتغالهما؛

ثالثا: إنجاز برامج مشتركة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية؛

رابعا: إصدار دلائل مشتركة تهم مجالات التربية و التكوين و تعزيز القدرات، وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم المختلفة؛

خامسا: تعطي المؤسستان الأولوية لأحد طرفي هذه الشراكة في الأعمال التي تقومان بها، والتي تصب في خانة الأهداف المشتركة لهما.

سادسا: يقدم الطرفين المساعدة اللازمة في حدود المتوفر من الإمكانات للطرف الآخر إذا طلبها.

سابعا: تعقد لقاءات دورية بين الطرفين من اجل وضع التصورات والاتفاق على الإستراتيجيات، وكذا تنزيل البرامج المشتركة.