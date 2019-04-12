الممثل رانفيير سينغ يُعوض شاروخان في فيلم “دون 3”

نُشر بتاريخ :  2019-04-12 - 16:49
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف المخرج الهندي فرحان أخطار لـوسائل إعلامية دولية، عن انسحاب “ملك بوليوود” الممثّل شاروخان من فيلم “دون 3 ” نهائياً، مشيراً إلى تعويضه بالنجم رانفيير سينغ.

وانسحب شاروخان من العمل نتيجة ارتباطه بمشاريع أخرى، أبرم عقودها عامي 2018 و2019.

أزمة بين شاروخان وفرحان أخطر بسبب فيلم “دون 3”
بدوره عبر الممثل سينغ عن حماسه الشديد لأداء شخصية “دون” التي تتمتّع بكثير من الغموض والطاقة الإيجابية، وتُعدّ محطةً جديدةً في مسيرته المهنية.

وأكد المكتب الإعلامي للفيلم أن ترشيح اسم الممثلة كاترينا كييف بغية أداء دور البطولة خلفاً لبيريانكا، لاقى استحساناً كبيراً من سينغ.

وكانت علاقة العمل والصداقة بين شاروخان وفرحان أخطار شهِدت بعض التوتّر مؤخراً، بسبب التعامل المستهتر من “ملك بوليوود”.

ويُذكر أنه صدر جزآن سابقان من فيلم “دون”، حقّقا نجاحاً ساحقاً، وتقمّص دور البطولة فيهما شاروخان.

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