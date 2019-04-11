البيضاء تتحول لعاصمة الموضة الإفريقية و تجمع مشاهير و مصممين في مهرجانها

هبة بريس – الدار البيضاء

احتضنت مدينة الدار البيضاء مؤخرا مهرجان الأزياء الأفريقية و ذلك من خلال فقرات و برامج African Fashion Talents في دورته الثانية و التي شهدت نجاحا لا بأس به طيلة الأيام الثلاث للمهرجان.

و تنوعت فقرات المهرجان ما بين ندوات وورشات وعروض أزياء استقطبت عددا من المهتمين بمجال الموضة الإفريقية، حيث اختارت منظمته المصممة المغربية زينب القادري تنظيمه بمدينة الدار البيضاء لتجعل منها عاصمة الموضة الافريقية بإمتياز، و كذلك للم شمل المصممين والمبدعين الشباب الأفارقة وذلك عبر دعمهم والتعريف بمنتجاتهم.

الحدث المنظم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ”اليونسكو” كان فرصة لنقاش الفاعلين حول دور الثقافة في تحقيق الاندماج والتقارب بين شعوب القارة، كما عرف المهرجان وفق بلاغ لمنظميه تنظيم عرضين للأزياء للاحتفاء بالزي و الألوان الإفريقية.

و شهد العرض الأول الذي أقيم ب ”موروكومول” مشاركة المواهب الافريقية الشابة في إطار المسابقة الرسمية، وأحيت العرض كل من الفنانتين المغربيتين فاطمة الزهراء العروسي والفنانة خولة بنعمران وعرف حضور بعض الفنانات المصريات، أما العرض الثاني الذي أقيم بإحدى الفنادق فقد شهد مشاركة مصممين معروفين بإفريقيا والعالم والذين قدموا أزياء افريقية تحكي قصص من أوطانهم.

كما تم تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة وفق ذات البلاغ، حيث ناقش ضيوف المهرجان تاريخ القماش الافريقي والذي يتميز بجودته العالية وألوانه الزاهية.

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