تارودانت: عامل الإقليم يعطي انطلاق علمية “تيويزي” بقطب أولاد تايمة

محمد ضباش - هبة بريس

تماشيا مع مبادئ الشطر الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترأس عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال بحضور عدد من الفعاليات المنتخبة والاقتصادية والجمعوية وممثلي السلطة المحلية بالإقليم، عشية أمس الثلاثاء 9 أبريل 2019 بالجماعة الترابية الخنافيف دائرة أولاد تايمة، إعطاء الانطلاق لعملية “تيويزي” بين جماعات قطب أولاد تايمة، والتي تندرج في إطار التنزيل الميداني لسياسة الأقطاب التي أبدعتها السلطة الإقليمية بتارودانت، بهدف توحيد الجهود تضافر الإمكانات بين الجماعات الترابية المنتمية لنفس القطب والفعاليات الاقتصادية والجمعوية المحلية لخلق تنمية محلية ومجالية مستدامة ومندمجة وتسريع وتيرة انجازها.

هذه المبادرة التي وصفت بالنوعية تجسد في جوهرها الحس التضامني وفلسفة التعاون المشترك مابين عدد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت، من أجل مواجهة الاكراهات المطروحة على كل جماعة منفردة على اعتبار شساعة الإقليم وضعف الموارد المالية وقلة الإمكانات المتوفرة، وكذا من أجل الدفع بعجلة التنمية من خلال تكثيف جهود التعاون والتنسيق بين الجماعات المعنية في المجالات مشتركة فيما بينها في إطار رؤية مندمجة ل 6 أقطاب ترابية يجمعها إقليم تارودانت وهي قطب أولاد تايمة وتارودانت وإغرم وتالوين وأولاد برحيل وسيدي موسى الحمري.

وكخطوة أولى ونموذجية للتنزيل الميداني والفعلي لهذه المبادرة المتميزة، تم أمس التوقيع على اتفاقية إطار تضم 11 جماعة ترابية تنتمي إلى دائرة أولاد تايمة، في أفق تعميم التجربة على بقية الأقطاب الأخرى بإقليم تارودانت، والتي تهدف تجميع الآليات والوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى جميع الجماعات الموقع على اتفاقية الإطار وتحقيق التكامل فيما بينها، لانجاز مشاريع مشتركة بتعاون مع المؤسسات العمومية والفعاليات الاقتصادية والجمعوية، تهم مجموعة من المجالات كفتح المسالك الطرقية وتهيئ المساحات والملاعب الرياضية والأسواق والمجازر وتنظيم حملات النظافة والتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل والمساهمة في عملية مكافحة الحرائق والفيضانات … وغيرها من المشاريع التنموية ذات النفع العام والمشترك.

وتفعيلا لمضامين هذه المبادرة تم كذلك إعطاء انطلاق مشروع إصلاح وتهيئة 5 طرق جماعية بجماعة الخنافيف على طول إجمالي مقدر ب 5 كيلومتر و460 متر، من خلال تضافر جهود 5 جماعات ترابية ضمن قطب أولاد تايمة وهي جماعة الكفيفات والخنافيف والكدية البيضاء والمهادي وتيدسي نسندالن، بتعاون مع مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون وجمعية النصر للتنمية والتعاون وجمعية الاتحاد للثقافة والإعمال الاجتماعية وجمعية أمل للتنمية وجمعية المستقبل للماء الصالح للشرب، والتي تستهدف فك العزلة على ساكنة عدد من الدواوير بجماعات الكردان والمهادي والخنافيف.

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