لصوص يسرقون نحو 3 مليون دولار من طائرة نمساوية

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الألبانية القبض على 4 أشخاص واستجوبت 40 آخرين بعد تعرض طائرة نمساوية للسرقة بملايين اليوروات.

فبحسب صحيفة “The Guardian” البريطانية، قالت الشرطة إن المسلحين اقتحموا مدرج مطار تيرانا الألباني يوم أمس الثلاثاء وسرقوا المال.

ودخل اللصوص من خلال بوابة يستخدمها الإطفائيون، وبحسب ما قالت الشرطة فإن 3 لصوص تنكروا بزي عسكري وهددوا الموظفين المسؤولين عن التعامل مع الأمتعة.

وبحسب التقرير، فإن المبلغ المسروق يصل لـ2.8 مليون دولار.

وقالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية النمساوية تانيا غروبر، إن الأموال النقدية كانت تحمل حين وقعت السرقة، وتأجل إقلاع الطائرة قرابة ثلاث ساعات.

وترسل البنوك الأجنبية في ألبانيا عملتها الصعبة إلى فيينا لأن البنك المركزي الألباني لا يقبل مثل تلك الإيداعات.

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