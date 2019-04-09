أمواج عاتية ورياح قوية بسواحل الجنوب و مندوبية الصيد البحري تحذر.

نُشر بتاريخ :  2019-04-09 - 21:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفاد إعلان صادر عن مندوبية الصيد البحري بأكادير، أن السواحل الممتدة من ايمسوان أكادير إلى طرفاية جنوب المملكة ، ستعرف ابتداء من عشية اليوم الثلاثاء 9 ابريل الجاري، الى غاية مساء السبت المقبل ظروفا جوية سيئة، تتجلى في رياح شمالية غربية تصل قوتها مابين 6 و 8 درجات، وبحر هائج بأمواج شمالية غربية قد يصل علوها ما بين 3,5 و 4 أمتار.

نفس الإعلان الذي توصلت ” هبة بريس” بنسخة منه، دعت من خلاله المندوبية، كافة البحارة إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر اللازمة وتتبع الحالة الجوية عن قرب، خصوصا و أن هذه الأحوال الجوية ستستمر طيلة الأسبوع الجاري.

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