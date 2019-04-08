منظمة الصحة العالمية تعتزم تعزيز شراكتها مع المغرب

هبة بريس

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبرييسوس، اليوم الاثنين 08 أبريل بالرباط، أن المنظمة تعتزم تعزيز شراكتها مع المغرب.

وقال المسؤول الدولي في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن تخليد اليوم العالمي للصحة بالمغرب يأتي اعترافا بالتزام المملكة من أجل تعميم التغطية الصحية، فضلا عن تكريس المغرب للصحة كحق في دستور 2011.

وأضاف أنه “في إطار زيارتي الرسمية، أتيحت لي فرصة إجراء مباحثات مع وزير الصحة الذي شخصنا معه مجالين يمكن للطرفين أن يتعاونا فيهما، وهما الموارد البشرية للصحة والتعامل مع الأوضاع الطارئة”.

وأبرز المسؤول الدولي أن المنظمة تأمل في أن يساعد المغرب دولا أخرى على تجاوز المشاكل المطروحة في هذه المجالات، مشيرا إلى وجود نقص يقدر بـ18 مليون إطار طبي على الصعيد الدولي.

وقال إن ما يثير الاهتمام أيضا هو النظام الصحي الدولي في علاقته بالتجارة الدولية وبالحركات عبر الحدودية، مما يستدعي دعما من قبل وزراء الشؤون الخارجية.

وسجل تيدروس أدانوم أن السيد بوريطة أظهر انفتاحا على التعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل إقرار النظام الصحي الدولي وتعزيز معايير الاستعداد ومواجهة الأوضاع الطارئة.

ويذكر أن زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تندرج في إطار التخليد الرسمي لليوم العالمي للصحة، المقام بالرباط تحت شعار “الرعاية الصحية الأولية : الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة”.

ويتضمن برنامج الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للصحة 2019، مناظرة علمية في موضوع “التغطية الصحية الشاملة”، تتمحور حول “الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة” و”آفاق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب”، و”الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة”.

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