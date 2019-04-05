الحموشي يتفاعل مع فيديو “هبة بريس” ويعطي تعليماته لمساعدة شرطي أحيل على التقاعد الحتمي

هبة بريس ـ الرباط

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، مع فيديو نشرته جريدة هبة بريس الاسبوع الجاري، تحت عنوان “بوليسي حماق بسبب الضغط في العمل وملي خرج تقطع ليه الصالير”، تظهر فيه سيدة تلتمس من المدير العام للأمن إنقاذ عائلتها المهددة بالطرد من المنزل بسبب القروض المتراكمة على الأسرة وحجز ما تبقى من معاش والدها، علاوة على مطالبتها بفتح تحقيق في ظروف إحالة والدها الشرطي على التقاعد الحتمي.

وتنويرا للرأي العام، كشفت المديرية، في بيان توضيحي، أنه بعد مراجعة المعطيات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية الممسوكة على مستوى مصالح الأمن الوطني، تبين أن المصرحة التي تظهر في الشريط هي ابنة مقدم شرطة رئيس متقاعد، كان يعمل سابقا في الهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، قبل أن يحال على التقاعد الحتمي بقرار للمجلس التأديبي في سنة 2012، وذلك بسبب تراكم العقوبات التأديبية والإخلالات المهنية للموظف المذكور.

كما أن عملية المراجعة الشاملة للملف الإداري للموظف المتقاعد المذكور، يضيف ذات البيانخصوصا في الشق التأديبي فيه، لم تسمح برصد أو تثبيت الادعاءات التي تحدثت عنها المصرحة في الشريط المنشور رفقة مقالكم المرجعي.

وفي المقابل، فقد أكدت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني أنها سبق أن أفردت المساعدة الضرورية لعائلة الموظف المتقاعد المعني بالأمر خلال سنة 2017، كما أنها تعكف حاليا على دراسة صرف مساعدة إضافية بعد استكمالها للوثائق الإدارية التي يشترطها النظام الأساسي للمؤسسة.

وأشار ذات المصدر، الى أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية المختصة للاهتمام بالوضعية الاجتماعية لعائلة الشرطي المذكور، وتمكينها من الدعم والمساعدة الضروريين.

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