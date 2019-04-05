الدفاع عن العربية …لائحة “مفترضة ” تورط قيادات البيجيدي

هبة بريس ـ عبد الله عياش

تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي عقدها مع الأغلبية والمعارضة بخصوص إقرار تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية؛ وذلك عقب دعوة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق “للبيجيدي”، فريقه البرلماني إلى التمرد على قرارات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

و تقرر تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اكثر من مرة ، بطلب من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، والذي حظي بموافقة رؤساء فرق الأغلبية.

تراجع البيجيدي اخرج رواد ” الفايسبوك ” للحديث عن لائحة بمدارس البعثات الخاصة والمعاهد العليا والجامعات الدولية التي يدرس فيها أبناء قيادات لبيجيدي الذين يدافعون عن تعريب العلوم

وجاءت اللائحة ” المفترضة ” من غير تأكيد او نفي كالتالي ” :

• أيوب الأزمي ابن إدريس الأزمي رئيس فريق نواب حزب العدالة والتنمية: ليسي ديكارت بالرباط تابع للبعثة الفرنسية

• زينب الأزمي: باكالوريا فرنسية ليسي ديكارت وتدرس حاليا بكلية الطب

• رضوان بنكيران ابن عبد الاله بنكيران: خريج ليسي ديكارت واستكمل تعليمه بأحد المعاهد العليا بفرنسا مستفيدا من منحة الاستحقاق التي خصصتها الحكومة سنة 2012

• ابنة عزيز الرباح تتابع دراستها بجامعة مونتريال بكندا

• ابنة أحمد الهيقي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية تتابع دراستها بكلية الطب بألمانيا

•ابنتا عبد العالي حامي الدين وبثينة قروروي: مدرسة كاثوليكيا بالرباط

• أيمن الشوباني ابن الحبيب الشوباني بتركيا مع أبناء زوجته الثانية سمية بن خلدون

•صفاء الحلوطي ابنة عبد الإله الحلوطي نائب رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بتركيا

• نجم الدين العثماني ابن رئيس الحكومة بجامعة باهشيشير، وهي نفس الجامعة التي درس فيها مصعب الحمداوي القيادي بالحزب والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح…

يشار إلى أن سعد الدين العثماني، بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، عقد اجتماعا مع فريقه البرلماني، حيث عرف اللقاء انقسامات حادة في المواقف بخصوص القانون الإطار للتعليم ولغة التدريس.

ويريد البيجيدي أن يتوافق القانون الإطار، خصوصا في موضوع لغة التدريس، مع المادة الـ05 من دستور المملكة، التي تنص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

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