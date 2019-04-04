وزارة التجهيز تحمل مسؤولية انهيار قنطرة بتاونات لحمولة شاحنة

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن حادث انهيار قنطرة، اليوم الخميس بجماعة راس الواد بإقليم تاونات، وقع عقب مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا، بالرغم من تواجد علامة التشوير العمودي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 10 أطنان.

وأوضح بلاغ للوزارة أن جماعة راس الواد بإقليم تاونات علمت على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، بخبر انهيار القنطرة المتواجدة على وادي اللبن عند النقطة الكيلومترية 2+200 بالطريق الإقليمية رقم 5331 الرابطة بين راس الواد وتيسة والتي يبلغ طولها 62 م وعرضها 4 م، وذات حمولة محددة في 10 طن.

وفور وقوع هذا الحادث، يضيف البلاغ، عملت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإقليم تاونات على قطع هذه القنطرة أمام حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، مؤكدة أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كلم.

وأشارت الوزارة، من جانب آخر، إلى أنها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة التي يعمل لديها، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع.

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