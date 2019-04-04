تنظيم النسخة 14 من المعرض الدولي للفلاحة في مكناس وسويسرا ضيف الشرف

هبة بريس

عقدت جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) يوم الثلاثاء 2 أبريل، مجلس إدارتها برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، بحضور رئيس الجمعية طارق السجلماسي وأعضاء مجلس الإدارة.

وقام المجلس بتقييم النسخة السابقة من المعرض الدولي للفلاحة التي استقطبت أكثر من مليون زائر، كما استقبلت نسخة 2018 هولندا كدولة شرف، وشهدت تنظيم 33 مؤتمراً والتوقيع على21 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من قبل 500 من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

النسخة القادمة المنتظرة في الفترة من 16 إلى 21 أبريل المقبل تمثل من جانبها طموحات متجددة، فتحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيتم تنظيم هذه النسخة الرابعة عشرة تحت شعار “الفلاحة، رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي”، إلى جانب استقبال نسخة هذه السنة لسويسرا كضيف شرف.

ويعد المعرض المنظم على مساحة 185000 متر مربع بما فيها مساحة 95000 متر مربع مغطاة، أحد أكبر الفعاليات في إفريقيا، المخصصة للفلاحة وللفاعلين في القطاع الفلاحي، حيث من المنتظر أن يستضيف 1500 عارض يمثلون 60 دولة مشاركة، ويستقطب أيضا مليون زائر. وينظم المعرض حوال 10 أقطاب مختلفة وسيستضيف 300 مؤتمر حول موضوعات مختلفة مرتبطة بالمجال الفلاحي.

و خلال ستة أيام من العرض، ستتاح لزوار المعرض الفرصة لاكتشاف مسابقات للسلالات المختلفة في قطب تربية المواشي، و مسابقة Ring & Show للفروسية، والعديد من الأنشطة الأخرى. كما سيتم تنظيم جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراعات والأبحاث في المجال الفلاحي و”جائزة أفضل جودة لزيت الزيتون البكر الممتازة، بالإضافة لحفل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، كما جرت العادة كل سنة، خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0