لقاءات تواصلية للخروج بتوصيات للمناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بالشرق

هبة بريس ـ وجدة

في إطار اللقاءات التحضيرية للمناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات المزمع عقدها يوم 10 أبريل الجاري ، أنعقد بعد زوال اليوم الأربعاء 03 أبريل الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق بوجدة لقاءا تواصليا مع رؤساء الجمعيات التجارية والمهنية بالمدينة لتعميق النقاش والخروج بتوصيات.

اللقاء التشاوري عرف تقديم ملخص لمجمل اللقاءات والمشاورات مع مختلف المهنيين بأقاليم جهة الشرق وعرض الورقة التأطيرية لأشغال الورشات التي تم توزيعها على 03 ورشات موضوعاتية منها ورشة تتعلق بالاطار القانوني والتنظيمي الجبائي، وورشة ثانية حول عصرنة القطاعات من بنيات تحتية ولوجستيك وخدمات، والورشة الثالثة تخص آليات الدعم والمواكبة والتكوين والتمويل والحماية الإجتماعية.

مجمل التدخلات ذهبت الى وضع إطار تحفيزي ضريبي خاص بجهة الشرق نظرا لخصوصياتها المتمثلة أساسا في بعدها عن التمركز الاقتصادي الوطني وكذا تواجدها على الشريط الحدودي، وكذا إعادة النظر في الفضاءات التجارية الكبرى التي أضرت بتجارة القرب، إضافة الى تبسيط مساطر المراجعات الضريبية وفق إرساء عدالة جبائية .

المناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات المزمع عقدها يوم عاشر أبريل الجاري بمدينة وجدة ستعرف حضور حفيظ العلوي وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حيث سترفع للوزير مختلف التوصيات التي تم الاتفاق عليها.

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