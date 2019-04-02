ازمة دفاتر ” الحالة المدنية ” بتيزنيت وأسر تسجل مواليدها في ” الورق “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجل غياب دفاتر ” الحالة المدنية ” بعدد من جماعات اقليم تيزنيت، وضعية لم تستوعبها عدد من الأسر بالاقليم التي وجدت صعوبة في الحصول على “كنانيش” الحالة المدنية وهي وثيقة أساسية لإثبات الروابط العائلية التي تجمع بين مختلف أفراد الأسرة.

وقالت مصادر محلية، أن الوضع دفع بالساكنة الى الاستفسار حول هذا الوضع بعد التوجه الى المقرات الإدارية لجماعاتهم دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك وغالبا ما يسمعون ” أن الدفاتر غير متوفرة بعد”.

و أضافت أنه و في خضم هذا الوضع، يكتفي بعض الموظفين بالحالة المدنية بتدوين معطيات التسجيلات الجدد على أوراق في انتظار توصل مصالح الحالة المدنية بهذه الدفاتر .

ومن المعلوم ان دفاتر الحالة المدنية تسلم الى المواطنين الراغبين في تسجيل مواليدهم بعد الادلاء بأوراق إدارية خاصة بذلك مؤشر عليها من السلطات المحلية والمصالح الطبية .

كما ان وزارة الداخلية قد وضعت بوابة الكترونية ، بها عدد من الاستمارات تملأ من طرف الراغبين في الحصول على دفاتر الحالة المدنية.

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