رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد يدعو رجال الأعمال الإستثمار بالمغرب

هبة بريس : وجدة

بمناسبة انعقاد أشغال الجائزة الاسيوية العربية لنساء و رجال الأعمال المنظمة من طرف غرفة التجارة الأسيوية العربية بالهند يومي 29 و 30 مارس 2019، دعا هشام الصغير رئيس مجلس عمالة وجدة انجاد والرئيس المدير العام لشركة عقار الشرق في مداخلته رجال الأعمال المشاركين في أشغال هاته الدورة إلى زيارة المغرب والعمل على الإستثمار به، لما يتوفر عليه من إمكانيات متعددة ومختلفة.

كما أبرز في تدخله كذلك، مميزات إقليم وجدة أنجاد، كما أشاد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة إقليم الداخلة واد الذهب، واصفا إياه بجنة الإسثثمار بإفريقيا، مبرزا في مداخلته فرص الإستثمار بهذا الإقليم لما يزخر به من إمكانيات و إمتيازات و اهمها رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاريع الكبرى بهذا الاقليم .

وقد أبدوا رجال الأعمال المشاركين، استعدادهم التام لزيارة المغرب، بعد ان تم تقديم وشرح أهم التحفيزات التي يحتاجها اي مستثمر.

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