إصابة 4 بريطانيين في حوادث طعن شمال لندن

هبة بريس ـ وكالات

أصيب 4 بريطانيين بعد أن وجه شخص طعنات عشوائية إليهم شمال لندن، فيما لا تزال تبحث الشرطة عن منفذ الهجوم.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن امرأة في الأربعينيات من العمر أصيبت في هذه الحادثة.

وأضافت الصحيفة أن الهجمات تمت في أماكن مختلفة بمنطقة أدمونتون شمال لندن، فأول هجوم حدث في طريق أبيردين، والثاني تم في حديقة أفينو، والثالث في شارع سيلفر، والرابع حدث في منطقة قريبة من حديقة أفينو، مبينة أن 3 من المصابين حالتهم خطرة

وحذرت الشرطة البريطانية من شخص هائج يطعن المارة في الشوارع والأماكن العامة، ونشرت صوراً بمواصفاته، موضحة أنه طويل وأسود اللون ونحيف ويرتدي ملابس داكنة.

وحذرت الشرطة من أنه يقترب من الأشخاص ويطعنهم من الظهر، مبينة أن دوافع الهجوم غير واضحة.

ونشرت الشرطة قوات في المناطق التي وقعت بها حوادث الطعن، ولا تزال تبحث عنه، كما جمعت فرق الطب الشرعي الأدلة في أماكن الطعن بإدمونتون، ونُقل جميع المصابين للمستشفيات للعلاج.

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