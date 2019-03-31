الرئيس البرازيلي يعلن فتح مكتب دبلوماسي للشؤون الاقتصادية في القدس

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الاحد من اسرائيل عزم بلاده على فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس، في حين كان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو يأمل بصدور إعلان بنقل السفارة بكاملها الى المدينة المقدسة.

وقال بولسونارو في مؤتمر صحافي عقده مع نتانياهو “لقد أتخذنا للتو قرار إقامة مكتب دبلوماسي مخصص للشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا” في القدس.

من جهته قال نتانياهو “أريد أن أكشف لكم سرا : آمل بأن تكون هذه الخطوة الاولى نحو فتح سفارة للبرازيل في القدس، عندما يحين الوقت لذلك”.

وكان بولسونارو اعلن خلال حملته الانتخابية عزمه على نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.

وقال نتانياهو الاحد “إننا نصنع التاريخ معا”، مضيفا أنهما أطلقا “حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والبرازيل”.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي اليميني إن “حكومته مصممة بقوة على تعزيز الشراكة بين البرازيل وإسرائيل”. وأضاف “التعاون في مجالات الأمن والدفاع له أهمية كبرى للبرازيل أيضا”.

والتقى الزعيمان عصر الاحد في مكتب نتانياهو في القدس لتوقيع ستة اتفاقات تشمل التعاون في مجالات الدفاع والامن والتكنلوجيا.

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