مظاهرات جديدة لجزائريين في مدن فرنسية

نُشر بتاريخ :  2019-03-31 - 18:24
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هبة بريس ـ وكالات

تظاهر آلاف الجزائريين مجدداً الأحد في العاصمة الفرنسية باريس ومارسيليا، جنوب شرق فرنسا، مطالبين بتغيير النظام في الجزائر، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي باريس، جمعت تظاهرة في ساحة الجمهورية عدداً من العائلات التي أتت مصطحبة أطفالها، بالإضافة إلى شبان تدثروا بأعلام جزائرية.

وأحصت مديرية الشرطة مشاركة 6500 شخص في هذه التظاهرة ، ورفع متظاهرون لافتات كُتب عليها تُطالب بالتغيير السياسي.

أما في مارسيليا فقد تظاهر نحو 200 شخص أيضاً للمطالبة بتغيير النظام في الجزائر ، وحمل المتظاهرون لافتات مطالبة برحيل الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

ويقيم في فرنسا 760 ألف مهاجر جزائري، وفق المعهد الفرنسي للإحصاء ، ومع إضافة أبنائهم الذين ولدوا في فرنسا يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.

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