توقيف رجل الأعمال علي حداد ‘فارّا’ إلى تونس

هبة بريس ـ وكالات

أفادت صحف جزائرية ، الأحد، بأن مصالح الجمارك أوقفت رجل الأعمال علي حدّاد بالمركز الحدوديّ أم الطبول وهو في طريقه إلى تونس.

ووفق ذات المصادر فإن حدّاد كان “فارّا” إلى تونس عندما ألقي عليه القبض في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد.

وقالت ذات المصادر إنه “تم اعتراض علي حداد رئيس مجمع ETRHB والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، ليلة السبت إلى الأحد 31 مارس، عند المركز الحدودي لأم طبول، بينما كان متوجها إلى تونس”.

وعلي حداد هو الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وأحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للرئيس بوتفليقة، قدّم استقالته من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات قبل أيام.

وجاءت استقالة حداد في سياق سلسلة استقالات سابقة من المنتدى، الذي يضم رجال الأعمال الموالين للرئيس بوتفليقة.

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