نحو نصف القادة العرب يغيبون عن قمة تونس

هبة بريس ـ وكالات

يغيب نحو نصف عدد القادة العرب، عن المشاركة في القمة العربية الـ30، المقرر عقدها، ظهر اليوم الأحد، في تونس.

ووفق رصد الأناضول لبيانات رسمية وتقارير صحافية، تنطلق القمة بحضور 13 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء، بينهم أمير قطر تميم بن حمد، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وباستثناء سوريا المجمد عضويتها، يغيب 8 زعماء عن القمة، أبرزهم الرئيسان السوداني عمر البشير، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسلطان العماني قابوس بن سعيد وملك المغرب محمد السادس.

ويتسلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئاسة القمة العربية 2019، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ترأس القمة العربية العادية الـ29.

ورغم غياب سوريا عن القمة العربية، يفرض الملف السوري نفسه بقوة على جدول أعمالها، عقب نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما، يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية نحو 20 مشروعا وملفا، أبرزها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم التنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

ووفق رصد الأناضول، فإن من تأكد مشاركتهم في القمة على النحو التالي:

* الزعماء والقادة المشاركون:

1- الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (رئيس القمة الحالية)

2- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (رئيس القمة السابقة)

3- عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

4- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

5- أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

6- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلنت وكالة الأنباء الرسمية توجهه لتونس صباح اليوم بعد يوم من حديث نور الدين بن تيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي، لإعلام محلي إنه اعتذر لظروف خارجة عن إرادة تونس.

7 الرئيس اللبناني ميشال عون

8- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

9- رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج

10- الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

11- الرئيس العراقي برهم صالح

12- الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

13- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

* مستوى نائب الرئيس أو ممثله الشخصي أو نائب رئيس وزراء

14- النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف.

15- رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح.

16- أسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالة السلطان قابوس.

17- محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني.

* مستوى تمثيل أقل

18- حمد الشرقي، حاكم الفجيرة عضو المجلس الأعلى للاتحاد (أرفع سلطة دستورية وأعلى هيئة تشريعية وتنفيذية)، في ثاني تمثيل إماراتي بعد ترأس وفد بلاده في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في فبراير/ شباط الماضي بمنتجع شرم الشيخ المصري.

19- أحمد عيسى عوض، وزير الشؤون الخارجية الصومالي.

20- محمد أوجار وزير العدل المغربي، بحسب ما نقلته تقارير محلية دون إعلان رسمي.

** دولة لم تعلن بعد

21- جزر القمر

* دولة غائبة

22- سوريا: تغيب بسبب عدم توجيه دعوة رسمية لها، من قبل جامعة الدول العربية التي علقت عضوية دمشق عام 2011.

ومجددا تتوارى الأزمة الخليجية عن ثاني قمة عربية تنعقد منذ اندلاعها في 5 يونيو/ حزيران 2017 (الأولى في السعودية أبريل/ نيسان 2018) لصالح القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بالتزامن مع فرض “إجراءات عقابية” عليها، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

والقمة العربية 2019، هي القمة الثالثة التي تستضيفها تونس، حيث سبق وأن عقدت قمتان بها عامي 1979 و2004.

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