الأتراك يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في اختبار كبير لأردوغان

هبة بريس ـ وكالات

تجري في تركيا الأحد، الانتخابات البلدية التي تعد اختبارا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بعد تسعة أشهر من توليه منصب الرئيس التنفيذي للبلاد بصلاحيات موسعة.

وظهر أردوغان بشكل لافت في الحملة الانتخابية بالرغم من انه ليس مرشحا، حيث شارك في 14 تجمعا حاشدا في إسطنبول وحدها يومي الجمعة والسبت.

وفي بلد يبلغ تعداد سكانها 82 مليون نسمة، وأكثر من 57 مليون شخص يحق لهم التصويت، كان اردوغان حاضرا على كل شاشة تلفزيونية مع كل استطلاع يعلن عنه مقدموا البرامج.

ويقول محللون إن الانتخابات في 81 محافظة تتضمن آلاف رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين، تعتبر استفتاء على سياساته منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في حزيران/يونيو الماضي، عندما وعد “بتركيا جديدة”.

وفي هذه المرة، قال اردوغان إن بقاء تركيا ذاته على المحك، لأنه أشار إلى تزايد مشاعر كراهية المسلمين “إسلاموفوبيا” وعرض لقطات لحادث إطلاق النار على المسجدين في نيوزيلندا خلال التجمعات الانتخابية.

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