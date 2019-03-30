امرأة برحمين تضع توأما بعد شهر من ولادة طفلها الأول

هبة بريس ـ وكالات

أنجبت امرأة من بنغلاديش توأما بعد حوالي شهر من ولادة طفلها الأول.

وقالت الطبيبة شيلا بودار لبي بي سي، إن أريفا سلطانة (20 عاما) أنجبت طفلا في أواخر شهر فبراير/ شباط، ولكنها بعد 26 يوما نقلت مجددا إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم في بطنها.

ووجد الأطباء رحمين لدى المرأة، وأنها لا تزال حاملا بتوأم، وأجريت لها عملية قيصرية طارئة.

وولد التوأم بصحة جيدة دون أي مضاعفات أو مشاكل صحية.

أنجبت أريفا طفلها الأول في مستشفى كلية كولنا الطبية في منطقة كولنا ببنغلاديش.

وبعد 26 يوما فقط، اشتكت من آلام في بطنها ونقلت إلى مستشفى الدين في منطقة جيسور في 21 مارس/ آذار، حسب طبيبة أمراض النساء التي أجرت لها العملية القيصرية.

وقالت الطبيبة شيلا بودار “عندما جاءت المريضة أجرينا لها فحصا بالموجات فوق الصوتية ووجدنا توأما”.

وأضافت “لقد صدمنا وفوجئنا للغاية، لم أشاهد شيئا كهذا من قبل”.

وقالت إن أريفا سلطانة وزوجها “فقراء للغاية” ولم تجر أي فحص بجهاز “الموجات فوق الصوتية”، في الفترة التي سبقت الولادة الأولى.

وأضافت الطبيبة بودار: “لم تكن لديها فكرة أن لديها طفلين آخرين…أجرينا لها عملية قيصرية وأنجبت توأما، فتاة وصبي”.

وخرجت أريفا مع طفليها بعد أربعة أيام من المستشفى.

وقال أحد أطباء النساء في سنغافورة إن وجود رحمين لدى المرأة “ليس بالندرة التي يظنها الناس”.

وأضاف الدكتور كريستوفر نغ: “إذا ذهبت لإجراء فحص مسبق، فسيكون من الواضح جدا وجود رحمين. لكن من الواضح أن الزوجين من منطقة ريفية، حيث قد لا يتوفر المسح بالموجات فوق الصوتية”.

وفسر ما حدث بأنه “من المحتمل أنه خلال الإباضة خرجت ثلاث بويضات وتلقحت في نفس الوقت خلال فترة الإخصاب، وبالتالي انتجت ثلاثة أجنة”.

وقالت أم التوأم إنها سعيدة جدا بأطفالها لكنها تخشى أن يزيد ذلك من الضغوط والأعباء المادية على أسرتها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويحصل زوجها على راتب شهري قيمته 6 آلاف تاكا أي ما يعادل 95 دولارا.

وقال تعليقا على ما حصل لزوجته “إنها معجزة من الله أن كل أطفالي يتمتعون بصحة جيدة، سأبذل قصارى جهدي لجعلهم سعداء”.

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