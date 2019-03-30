فرنسا تعيد إيقاف صهر زين العابدين بن علي

نُشر بتاريخ :  2019-03-30 - 22:14
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هبة بريس ـ وكالات

أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل التونسية، أن السلطات الفرنسية استجابت لطلب الحكومة التونسية بإيقاف “بلحسن الطرابلسي” صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، موقتا، والمتهم بتدليس وتبييض الأموال.

وأضاف أن الاستجابة تأتي تطبيقا لأحكام الفصول من 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972، وفقا لقناة نسمة التونسية.

وأعلنت السلطات الفرنسية، الخميس الماضي، أنها أطلقت سراح الطرابلسي بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو، أي ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار، مع الالتزام بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.

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