مصر .. السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

وذكرت وسائل إعلام رسمية ، أن الرئيس السيسي،أعلن خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية،التي أقيمت اليوم السبت بالقاهرة ، زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيه ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

وأكد السيسي ،منح جميع العاملين بالدولة علاوة دورية بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، و10 بالمائة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها، لافتا إلى منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها، للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

وأبرز الرئيس المصري، ضرورة تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة، بما يعكس تحسين مدخول جميع العاملين، لتكون 2000 جنيه للدرجة السادسة، و7000 جنيه للدرجة الممتازة بدلا من 4600.

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