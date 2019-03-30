تونس تؤكد غياب السيسي عن القمة العربية لـ ”أسباب قاهرة“

هبة بريس - وكالات

أكد نور الدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميًا عن حضور القمة العربية في تونس بسبب ”ظروف خارجة عن تونس“.

وقال بن تيشة في تصريح لإذاعة ”شمس اف أم“ المحلية اليوم السبت إن السيسي اعتذر بسبب ”مسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا“، مضيفًا أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

وكان مصدر في الرئاسة التونسية قد قال لـوكالة“إرم نيوز“ مساء أمس الجمعة إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن حضور القمة العربية الثلاثين.

وطبقًا للمصدر ذاته، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، فقد فسر السيسي أسباب غيابه عن اجتماع الزعماء العرب في القمة العربية بـ“ظروف قاهرة“.

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