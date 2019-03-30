يوم الأرض.. مسيرات وإصابات في قطاع غزة

هبة بريس - وكالات

وقعت اليوم السبت بين الفلسطينيين إصابات برصاص إسرائيلي محتل واختناقات بالغاز المسيل للدموع أطلق من الجانب الإسرائيلي المحتل على المشاركين في مسيرات يوم الأرض.

تعرض مواطنان فلسطينيان لإصابة برصاص إسرائيلي في منطقة ملكة شرق قطاع غزة، فيما اختنق آخرون بغاز مسيل للدموع، أطلقه الجيش الإسرائيلي المحتل على المشاركين في مسيرات يوم الأرض بخان يونس.

ويحي الشعب الفلسطيني اليوم الذكرى الـ43 لـ”يوم الأرض” الذي يذكر بهبة الفلسطينيين عام 1976، ضد مصادرة تل أبيب عشرات الآلاف من الدونومات من أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات.

وتتمثل مظاهر إحياء هذه الذكرى في المظاهرات والمسيرات المليونية التي تخلد هذا اليوم، إضافة إلى الإضرابات الشاملة في كافّة المناطق الفلسطينيّة.

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