غامبيا تتهم رئيسها السابق بسرقة 362 مليون دولار

هبة بريس - وكالات

قال وزير العدل في جامبيا، إن الرئيس السابق يحيى جامع سرق بشكل شخصي 362 مليون دولار على الأقل من الدولة، خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عامًا، وذلك بعد تحقيق استمر عامين تقريبًا.

وفرّ جامع، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994، من جامبيا في عام 2017 إلى المنفى في غينيا الاستوائية، بعد دخول قوة إقليمية من غرب أفريقيا إلى العاصمة بانجول، لإجباره على الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام الرئيس أداما بارو.

وفي حديثه للصحفيين، عرض وزير العدل أبو بكر تامبادو ملخصًا لتقرير قدمته يوم الجمعة لجنة التحقيق، واستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 253 شاهدًا.

وقال تامبادو إن ”هذا مبلغ مذهل كان يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس العاديين في هذا البلد“.

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