مهرجان تافسوت للسينما الأمازيغية في نسخته الثالثة بقلب مدينة تافراوت

احمد اوزورتي - هبة بريس

تنظم جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقافي الدورة الثالثة لمهرجان تافسوت للسينما الأمازيغية المغاربية، في الفترة ما بين 25 و 28 من شهر أبريل بتافراوت، تحت شعارها الدائم: أدرار والسينما.

هذا المهرجان، الذي يعد موعدا سنويا متميزا ببلدة تافراوت، سيعرف عرض عدد من الأفلام السينمائية الناطقة بالأمازيغية من جميع مناطق المغرب، سواء في المسابقة الرسمية، أو من خلال القافلة السينمائية التي ستحل بعدد من الدواوير على مستوى دائرة تافراوت، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تكوينية وثقافية وفنية متنوعة، ومسابقة للأشرطة القصيرة للهواة.

كما سيكون الجمهور المحلي العاشق للسينما على موعد مع عدد من الوجوه الفنية السينمائية المبدعة، ونجوم الشاشة على المستوى الوطني، والتي ستحل بأرض تافراوت لتتقاسم مع أبناء المنطقة حبها وعشقها لهذا الفن.

وينتظر أن تشهد الدورة الثالثة، انفتاحا على السينما الأمازيغية بإحدى دول المغرب الكبير. وسيتم الكشف عن البرنامج المفصل للمهرجان خلال الأيام القليلة المقبلة.