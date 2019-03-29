ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

هبة بريس - وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغلق الحدود الأمريكية مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الديمقراطيين أعطونا أضعف قانون هجرة في العالم، والمكسيك لديها الأقوى.

وتابع ترامب أن الكونغرس يجب أن يغير قوانين الهجرة الخاصة بأمريكا، كما يجب على المكسيك أن تمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة عبر بلادهم وحدود أمريكا الجنوبية.

وأشار ترامب إلى تحقيق المكسيك ثروات من الولايات المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0