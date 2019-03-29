وفاة آنييس فاردا سيدة السينما الفرنسية عن 90 عاما

هبة بريس - وكالات

توفيت المخرجة الفرنسية البلجيكية الأصل آنييس فاردا في منزلها بباريس اليوم الجمعة عن عمر يناهز 90 عاما وفقا لما أعلنته شركة سينيه تماري للإنتاج التي تملكها.

وكانت فاردا إحدى رواد الموجة الجديدة في السينما الفرنسية في الخمسينيات والستينيات وعاصرت مخرجين منهم فرانسوا تروفو وجان لوك جودار.

وحصلت فاردا على جائزة أوسكار شرفية في عام 2017 عن مجمل أعمالها التي شملت أفلاما كلاسيكية مناصرة للمرأة مثل (كليو فروم 5 تو 7) و(ذا غلينرز آند آي).

وعُرض آخر أفلامها “فاردا آند آي” في مهرجان برلين السينمائي في فبراير شباط وحصل على جائزة شرفية.

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