في سابقة نادرة.. ألمانيا ترحّل لاجئًا سوريًا إلى بلاده

هبة بريس - وكالات

أقدمت السلطات الألمانية على ترحيل لاجئ سوري إلى بلاده بسبب ارتكابه عدة جرائم، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن ”اللاجئ الذي جرى ترحيله على متن طائرة إلى دمشق، ارتكب سلسلة من الجرائم والتجاوزات المخالفة للقوانين الألمانية“.

ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات الألمانية قولها إن ”اللاجئ السوري، الذي قدم إلى ألمانيا منذ 2015 ، ارتكب عددًا من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، حيث دخل في شجار مع موظفي مكتب شؤون الأجانب، كما اعتاد على إزعاج المارة دون أي سبب“.

وأضافت السلطات أن ”أكبر جريمة ارتكبها الرجل، البالغ من العمر 38 عامًا، هو أنه وأثناء وجوده في المشفى هاجم إحدى الممرضات بالسلاح الأبيض، ليدخل على إثر هذه الواقعة السجن لمدة سنة ونصف السنة“.

ووصف مسؤول محلي في لاية ساكسونيا شرق ألمانيا، والتي كان يقطن فيها الشخص المرحل، أن هذا الأخير كان بمثابة قنبلة موقوتة، وكان من المتوقع أن يرتكب المزيد من التجاوزات.

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