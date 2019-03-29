بسبب تعاطيه للمخدرات وتحرشه بشقيقته .. والدين يقتلان ابنهما

هبة بريس - وكالات

عثرت أجهزة البحث الجنائي المصري بمديرية أمن البحيرة على جثة بائع متجول عليها آثار طعن في الصدر، وذلك بترعة الخندق في مركز إيتاي البارود بالبحيرة.

وجاءت البداية بتلقي بلاغ يفيد بالعثور على جثة طافية على مياه ترعة الخندق بدائرة مركز البحيرة، وتبين من الفحص أن الجثة لشخص مجهول الهوية بالعقد الثالث من عمره، وعليها آثار طعنة في الصدر.

وتوصلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى أن الجثة تعود لشاب يدعى “محمد. أ. س” 36 عاما، يعمل بائعا متجولا ويقيم في إحدى قرى المنوفية.

كما أوضحت الفرق الأمنية أنها تمكنت من ضبط المتهمين وهما والدا القتيل اللذان اعترفا بارتكابها الجريمة، وبينا أن الدافع كان سوء سلوك القتيل وتعاطيه المواد المخدرة والتحرش بشقيقته.

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