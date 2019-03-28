المدرسة المحمدية للمهندسين تنظم فعاليات الدورة 25 لملتقاها السنوي للتوظيف

نُشر بتاريخ :  2019-03-28 - 18:55
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

تحتضن المدرسة المحمدية للمهندسين فعاليات الدورة الخامسة و العشرين لملتقاها السنوي إيمي- شركات وذلك تحت شعار ” الذكاء االقتصادي : رهان لزيادة التنافسية و تطوير استراتيجيات تحفيز االبتكار” .

و ينظم الملتقى ايام 03 و 04 من شهر ابريل 2019 بالرباط اذ يشكل هذا اللقاء ( ايمي-شركات ) أرضية خصبة و فرصة متميزة لنسج عالقات مهنية جديدة من جهة
و توطيد شراكات قائمة مسبقا من جهة اخرى، فضلا عن تبادل جملة من الخبرات و المهارات الرامية الى دعم مختلف
القطاعات، اقتصادية كانت أو صناعية.

البلاغ الصادر عن الجهة المنظمة اكد ان 24 سنة من التجربة الواسعة دليل على ان ملتقى “إيمي- شركات” رائد في مجال التوظيف، و محطة اهتمام و دعم من قبل كبريات الشركات الوطنية، إضافة الى كونه قبلةتجذب ٱلاف الزوار من جميع أنحاء المملكة.

ويضف ذات البلاغ بل ان ملتقى “إيمي-شركات” يتجاوز ذلك ليلعب دورا جوهريا من خلال إسهاماته البارزة في توجيه الطلبة و تيسير ولوجهم إلى سوق الشغل، و ذلك عبر حصص التوجيه المنظمة، و الارشادات المقدمة، و كذا الموائد المستديرة و المناظرات و الندوات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في اقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

البنك الإفريقي للتنمية يمول مخطط التسريع الصناعي بالمغرب

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، على تخصيص تمويل بقيمة 268 مليون أورو للمغرب، لتنفي…