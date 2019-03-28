المدرسة المحمدية للمهندسين تنظم فعاليات الدورة 25 لملتقاها السنوي للتوظيف

هبة بريس ـ الرباط

تحتضن المدرسة المحمدية للمهندسين فعاليات الدورة الخامسة و العشرين لملتقاها السنوي إيمي- شركات وذلك تحت شعار ” الذكاء االقتصادي : رهان لزيادة التنافسية و تطوير استراتيجيات تحفيز االبتكار” .

و ينظم الملتقى ايام 03 و 04 من شهر ابريل 2019 بالرباط اذ يشكل هذا اللقاء ( ايمي-شركات ) أرضية خصبة و فرصة متميزة لنسج عالقات مهنية جديدة من جهة

و توطيد شراكات قائمة مسبقا من جهة اخرى، فضلا عن تبادل جملة من الخبرات و المهارات الرامية الى دعم مختلف

القطاعات، اقتصادية كانت أو صناعية.

البلاغ الصادر عن الجهة المنظمة اكد ان 24 سنة من التجربة الواسعة دليل على ان ملتقى “إيمي- شركات” رائد في مجال التوظيف، و محطة اهتمام و دعم من قبل كبريات الشركات الوطنية، إضافة الى كونه قبلةتجذب ٱلاف الزوار من جميع أنحاء المملكة.

ويضف ذات البلاغ بل ان ملتقى “إيمي-شركات” يتجاوز ذلك ليلعب دورا جوهريا من خلال إسهاماته البارزة في توجيه الطلبة و تيسير ولوجهم إلى سوق الشغل، و ذلك عبر حصص التوجيه المنظمة، و الارشادات المقدمة، و كذا الموائد المستديرة و المناظرات و الندوات.

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