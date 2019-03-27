“كمبوديا” فيلم مغربي يمزج بين الاثارة والكوميديا

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تعرف الجمهور المغربي في العرض ما قبل الاول على فيلم كمبوديا للمخرج محمد طه بنسليمان والذي صور بين الخميسات ودولة كمبوديا وهو من بطولة رفيق بوببكر.حسن بديدا.سناء بحاج واخرون.

الفيلم يتناول قصة ميكانيكي يدعى كويكا ويجسد شخصيته رفيق بوبكر الذي سيقع في ورطة عقب اختفاء سيارة تعود لزعيم احدى العصابات من مرابه، حينها سيطالب من طرف المافيا بتسديد ثمنها الباهض لتتوالى بعد ذلك الاحداث المثيرة مع تسجيل صعود واضح في السياق الدرامي وابراز وضعيات تدخل في خانة كوميديا الموقف.

يعد فيلم كامبوديا ثاني تجربة للمخرج طه بنسليمان بعد فيلمه الاخير وريقات الحب. حيث انه اجتهد كثيرا في ابراز المكنون الانسيابي للاحاسيس المتداخلة لمختلف شخصيات فيلم كمبوديا وهو ما نجح فيه ليبرز الممثل رفيق بوبكر في احسن ادواره على الاطلاق.

وضوح القصة وتناسق احداثها اظهر هذا العمل كفعل سينماءي متناغم مع المزاج الجمعي للمتلقي الذي يريد سلاسة في الخط الدرامي وابهارا في الجانب الاستتيقي وهو ما تاتى بفضل حبكة السيناريو الدي كتب بمهنية عالية وكذا القدرة الاحترافية للمخرج على ادارة الممثلين.

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