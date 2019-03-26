رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية يؤكد تسريح المتقاعدين وتشبيب الإدارة “فيديو”

أحمد وزروتي: هبة بريس

التأمت مندوبات ومناديب التعاضية العامة للتربية الوطنية في إطار الجمع العام السنوي في دورته العادية الرابعة والخمسين بمدينة أكاديريوم أمس الإثنين 25 مارس ، تحت شعار:” جميعا لرفع التحدي : دفاعا عن نظام التعاضد ومكتسباته”

وشدد ميلود معصيد رئيس التعاضدية على ضرورة إعطاء صورة مشرفة مغايرة للمؤسسة التعاضدية، تقطع مع كل الممارسات المشينة لمبادئ وأسس التعاضد التي كانت ماقبل فترة يوليوز 2013 .

وفي هذا الصدد أشار رئيس التعاضدية على أنه تم تسريح مجموعة من المستخدمين المتقاعدين إشاعة لمبدأ تكافؤ الفرص وتشبيب الإدارة،وجعل التكوين رافعة أساسية لتحسين الكفاءات وتقوية القدرات داخل المؤسسة ،وإخضاع كافة التوظيفات للمباريات وتقنينها عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC وإسنادها كذلك إلى مكتب خبرة للدراسات التي أبانت عن صوابيتها نتيجة ملاءمتها مع ماتحتاجه التعاضدية من كفاءات.

كما أفاد معصيد في معرض كلمته الافتتاحية أن المؤسسة ارتقت إلى تطوير طرق الإجابة والإقناع باعتماد تطبيق معلوماتي يستجيب لتطلعات الجميع وبالتالي الانتقال إلى مرحلة تطوير مصلحة الشكايات إلى قسم للشكايات يتوفر على كافة الإمكانات في أفق توسيعها لتشمل كافة الممثليات تخفيفا لعناء التنقل عن المنخرطات والمنخرطين، مع الإسهام قدر الإمكان في خلق وتنمية الحوار بينها وبين المرتفق المنخرط التعاضدي الذي يعد صلب اهتماماتها وتقليص الهوة التي قد تحول بينهما.

كما تمكن المكتب الحالي، يضيف رئيس التعاضدية، من إحداث مجموعة من الممثليات الجهوية ،وفي ذلك مدينة كلميم،الراشيدية،ورزازات ، الحسيمة ثم العيون ، في حين تم افتتاح مجموعة من مكاتب الاتصال على مستوى ربوع المملكة واخرى في طور التدشين

وفيما يتعلق بإغلاق المصحة التعاضدية للولادة بالدارالبيضاء ،أشار ميلود معصيد إلى أن هذا الإجراء كان من اجل الحفاظ على سلامة المستخدمين والمنخرطين بعدما تبين من الخبرة التي أجريت على البناية من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE وجود تصدعات من شأنها تهديد السلامة وأن البنياية في وضعية خطيرة تستدعي الإخلاء الفوري لها بعد التقرير الذي أعده الطبيب المدير المشرف على العيادة والمحال علينا قصد اتخاذ الاحتياطات الضرورية .

هذا، ولأول مرة ومنذ سنة 2013 قامت التعاضدية بتكوين احتياطات حسابية خاصة بصندوق الضمان التكميلي عند التقاعد والوفاة حددت قيمته في 1.163.417.101 في خطوة منها لضمان حقوق المنخرطات والمنخرطين.

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