احتجاجات “السترات الصفراء” .. أحكام قضائية في حق ألفي شخص

هبة بريس - وكالات

أفادت أرقام صادرة عن وزارة العدل الفرنسية، بأن القضاء أصدر أحكاما في حق ما مجموعه ألفي شخص، منذ بداية حركة الاحتجاج الاجتماعي لـ “السترات الصفراء”.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، الاثنين، تصريحا لوزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، أكدت فيه أنه من أصل 8700 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية منذ بداية هذه الحركة الاحتجاجية، صدرت أحكام قضائية في حق ألفي شخص، 40 في المائة منهم حكم عليهم بعقوبة سجنية نافذة، و60 في المائة حوكموا بأشكال أخرى من العقوبات (الخدمة المجتمعية، مع وقف التنفيذ، وغيرها).

وأشارت الوزيرة، أيضا، إلى أنه لم يتم بعد إصدار أحكام في حق “ما يقرب من 1800 شخص، تم اعتقالهم خلال المظاهرات التي يتم تنظيمها بفرنسا كل يوم سبت، منذ أزيد من أربعة أشهر”.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية، التي تعرضت لانتقادات بشأن إدارتها لهذه الأزمة غير المسبوقة، قررت اعتماد مقاربة حازمة لمواجهة هذه الاحتجاجات، وذلك من خلال حظر المظاهرات، منذ السبت الماضي، في بعض المواقع الحساسة، بعدة مدن فرنسية، فضلا عن تشديد العقوبات ضد المعتدين على المنشآت العامة.

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