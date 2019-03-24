الخلفي : المغرب لازال يواجه تحديات كبرى بخصوص سوق الشغل للشباب حاملي الشهادات

نُشر بتاريخ :  2019-03-24 - 19:52
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هبة بريس - و م ع

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أمس السبت بآسفي، إن المغرب لازال يواجه تحديات كبرى بخصوص سوق الشغل بالنسبة للشباب حاملي الشهادات.

وأكد في كلمة خلال أشغال “مناظرة آسفي الأولى حول التشغيل والمقاولة أية آفاق؟ ” المنظمة من قبل الاتحاد المغربي لمجالس وجمعيات المجتمع المدني فرع آسفي، على ضرورة القيام بتشخيص حقيقي واتخاذ إجراءات ملموسة وموضوعية للمساهمة في محاربة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات.

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